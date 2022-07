Caso Lussaty: Julgamento suspenso por tempo indeterminado devido a recurso interposto por um dos advogados

O julgamento do conhecido "caso Lussaty" está doravante suspenso por tempo indeterminado, por conta de um recurso interposto ao despacho de pronúncia por um dos advogados no processo no mês de Março, na 7.ª sessão do Tribunal de Comarca de Luanda, que não foi até agora respondido, mesmo após reclamação do causídico.