Caso Lussaty: Tribunal começa a ouvir os primeiros declarantes na terça-feira - generais "Kopelipa", Sequeira João Lourenço e tenente Tyaunda no centro das atenções

Os primeiros declarantes do julgamento do conhecido "caso Lussaty" começam a ser ouvidos esta terça-feira, 20, no Centro de Convenções de Talatona, espaço "emprestado" ao Tribunal de Comarca de Luanda para acolher este mediático caso, cuja figura central é o major Pedro Lussaty ligado à banda de música da Casa de Segurança da Presidência da República. Os generais Hélder Vieira Dias Júnior "Kopelipa", Sequeira João Lourenço e o tenente-general Alfredo Tyaunda, são as altas figurais do aparelho militar no centro das audições desde julgamento, soube o Novo Jornal.