Cazenga: Agente do SIC acusado de disparar mortalmente contra três pessoas da mesma família

Um agente do Serviço de Investigação Criminal (SIC) está a ser acusado de disparar mortalmente contra três indivíduos da mesma família, um homem de 65 anos, o seu filho e um sobrinho, nas primeiras horas desta quarta-feira, no município do Cazenga, em Luanda, quando os confundiu com delinquentes.