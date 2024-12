A Comissão de Carteira e Ética (CCE), órgão que rege a actividade jornalística no País, aplicou multas aos jornalistas Ernesto Bartolomeu, da Televisão Pública de Angola (TPA), a Salú Gonçalves, da TV Girassol, a Mirian Jai, da Rádio 5, e suspendeu por dois meses os directores das emissoras da Rádio Nacional de Angola (RNA) no Namibe e na Huíla, Sandra Rodrigues e Augusto José, respectivamente, por gravarem publicidade, soube o Novo Jornal.

Segundo a CCE, os jornalistas da RNA são os mais prevaricadores no exercício da profissão, daí a suspensão de cinco profissionais da Rádio 5, por exercício ilegal da profissão de jornalista.

Por deliberação, a Comissão da Carteira e Ética, organismo de direito público, de âmbito nacional, ao qual compete fazer a regulação do exercício do jornalismo em Angola, aplicou multas no valor correspondente a cinco salários mínimos da função pública, a pagar em um mês, a contar da data da notificação, aos jornalistas Ernesto Bartolomeu e Salú Gonçalves, com suspensão das suas carteiras por tempo indeterminado, no prazo de sete dias. O mesmo se aplica à jornalista desportiva Mirian Jai, da Rádio 5.

A deliberação suspendeu por um mês os jornalistas Augusto José, da RNA/Huíla, António Mafumba, Sandra Rodrigues, da RNA/Namibe, Pedro Vindu, da Rádio Comercial de Cabinda, Santos José, da RNA no Kwanza- Norte, por gravarem publicidade, estando os profissionais obrigados a depositar o título de habilitação profissional no prazo de sete dias.

A jornalista Ivone de Lourdes, da RNA/Huambo, viu também suspensa a sua carteira, por associação da sua imagem a uma actividade de cariz político.

Fontes da CCE asseguraram ao Novo Jornal que nos próximos dias um jornalista sénior da TV Zimbo poderá ver a sua carteira caçada por persistir na incompatibilidade, após várias advertências.