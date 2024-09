Os sem-abrigo serão os primeiros cidadãos a ser contactados pelos agentes recenseadores no Censo Geral da População e Habitação de 2024, que arranca à meia-noite do dia 19 desde mês em todo o território nacional, garante o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Vamos iniciar às 00:00 do dia 19, com os sem-abrigo, por ser o melhor momento para o seu registo. No período da manhã deverá ocorrer a recolha de dados aos agregados familiares", afirmou José Calengi, director geral do INE, esta quinta-feira, durante a edição 16 do "Café Cipra".

Quanto às questões logísticas e de asseguramento do Censo, a comissão multissectorial garante que estão criadas, através do INE e das forças de defesa e segurança.

O responsável da direcção de segurança pública e operações da Polícia Nacional, comissário Orlando Bernardo, atestou que, a partir do dia 18, os efectivos da polícia estarão a 100 por cento para garantir o asseguramento.

Segundo a PN, mais de 16 mil efectivos estarão envolvidos directamente no Censo, em todo o País.

Conforme a Polícia Nacional, os agentes recenseadores terão apoio directo da polícia, em todas as zonas, incluindo as recônditas.

"Ao nível do planeamento geral do Censo há um trabalho operacional cuidadosamente elaborado pelas forças de defesa e segurança para que a operação decorra com toda a segurança", afirmou.

Já o coordenador da comissão multissectorial do Censo 2024, o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República Francisco Pereira Furtado, disse que "o que interessa ao Executivo é saber quantos somos, quem somos, onde estamos, o que fizemos e como vivemos".

Conforme o Executivo, este é um aspecto que as pessoas devem levar em conta.

Segundo o ministro de Estado, as pessoas não podem confundir o trabalho dos agentes de campo com o de uma actividade política.

Entretanto, o INE garante que, para este segundo Censo da história de Angola, os recenseadores estarão munidos de meios tecnológicos para a recolha dos dados, uma vez que o processo será todo digital.

O Censo Populacional é um processo que visa actualizar as informações sobre o número de habitantes no País, onde e como vivem, com vista a uma melhor planificação e distribuição dos recursos e serviços à população.

O primeiro recenseamento populacional após a Independência ocorreu em 2014.