Os Caminhos-de-Ferro de Luanda (CFL) voltaram a colocar composições no trajecto entre Luanda e Malanje, regressando assim, quase ao fim de dois anos, a ligar a capital do País às províncias do Kwanza Norte e Malanje.

Há perto de 20 meses que os CFL deixaram de fazer estes trajectos, afectados por vários problemas, desde a Covid-19 a problemas na linha, estado agora a retomar esta ligação.

Num comunicado enviado às redacções, os CFL retomaram esta ligação na segunda-feira com uma composição mista, passageiros e carga.

Este regresso à linha do norte foi feito com um comboio composto por cinco carruagens de passageiros, com capacidade para 250 passageiros, e seis vagões de carga, deixando a estação dos Musseques perto das 06:00 com destino ao Luinha, Kwanza Norte.

A 05 de Novembro, sexta-feira, outra composição parte em direcção a Ndalatando, Kwanza Norte, e Malanje, sendo este o horário previsto para os próximos tempos, estando o regresso a Luanda previsto para Sábado, estando a ligação de Luanda ao Dondo preparada também para este sábado, às 06:00.

Esta retoma da ocupação integral da linha surge num momento em que os CFL comemoram 133 anos de vida, com uma aposta na sua viabilização empresarial.

Os CFL foram criados em 1888.