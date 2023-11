O balanço das chuvas em Angola, nas últimas 24 horas, aponta para um total de cinco mortos, todos membros de uma família, na província do Kwanza Norte, anunciou o porta-voz do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros.

Félix Domingos disse que também as províncias do Moxico, Cabinda e Kwanza Sul registaram fortes chuvas, com ruas intransitáveis e casas inundadas, sublinhando que a província de Luanda foi a que apresentou um quadro bastante preocupante em termos de infraestruturas.

As mortes foram registadas no município do Cazengo, província do Kwanza Norte, na sequência do desabamento de uma parede, esclareceu.

O porta-voz do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros frisou que são atípicas as chuvas que caem este mês em quase todo o país, "porque não tem sido habitual", sendo que as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica de Angola apontam "que vai chover bastante" e haverá ventos fortes.