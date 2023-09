A câmara criminal do Tribunal Supremo (TS) dá início esta quinta-feira,21, ao julgamento da procuradora do Ministério Público (MP), Natasha Andrade Santos, acusada de abuso de poder no exercício de funções, dois meses depois do seu adiamento.

Natasha Andrade Santos será, de acordo com informações a que o Novo Jornal teve acesso junto deste tribunal, esta é a primeira magistrada da Procuradoria-Geral da República em Angola a sentar-se no banco dos réus do Tribunal Supremo para um julgamento público.

Em Julho último, o TS adiou o arranque do julgamento por ausência de um dos juízes conselheiros, como noticiou na altura o Novo Jornal.

Na ocasião, o Novo Jornal avançou que a magistrada estava suspensa das suas actividades de procuradora desde 2021, facto rejeitado pelos advogados da mesma em comunicado no mesmo mês.

A magistrada, para além de ser acusada de abuso de poder, está supostamente, segundo a acusação, envolvida em actos que configuram apropriação indevida de imóvel, alegadamente pertencente à sua família.

O processo remonta ao ano de 2017, altura em que a procuradora foi acusada de ter emitido um mandado de captura de um cidadão estrangeiro pertencente a uma empresa norte-americana envolvida no litígio de um terreno de que a família da magistrada é acusada de se ter apropriado.

Em comunicado de imprensa o TS comunica que o julgamento em que é participante o Ministério Público e arguida Natasha Sulaia e Santos Andrade Santos, que havia sido adiado no dia 24 de Julho, foi remarcado para amanhã, dia 21 de Setembro (quinta-feira), pelas 09:30, na sala de julgamentos, sita no piso -1 do edifício daquela corte supremo.