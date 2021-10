Com a intenção de contribuir para a melhoria do meio ambiente, Comunidade Muçulmana Shia Imami Ismaili compromete-se a plantar 300 árvores em Talatona. Iniciativa vai custar mais de 50 milhões Kz.

Trezentas (300) árvores da família das acácias americanas vão ser plantadas no município de Talatona, em Luanda, pela Comunidade Muçulmana Shia Imami Ismaili. A iniciativa, que já viu plantar as 10 primeiras árvores, faz parte da comemoração do primeiro Global Ismaili Civic Day, assinalado no passado fim-de-semana (dias 25 e 26 de Setembro), cujos temas centrais foram "A gestão ambiental" e "A resposta à pandemia da Covid-19".

De acordo com o presidente da Comunidade Muçulmana Ismaili em Angola, Zahir Sidi, foram investidos mais de 50 milhões de kwanzas na aquisição das referidas acácias, que terão ainda um custo de cerca de três milhões Kz anuais para a sua manutenção, num contrato com a Expo-Garden, empresa responsável também pela implementação do projecto "Adopte um jardim", que visa a recuperação e a manutenção de jardins em espaços de lazer da província de Luanda.

Zahir Sidi explica que a intenção é contribuir para a melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida da comunidade, em conjunto com o Executivo e outros parceiros. "Este esforço internacional reflecte sobre a ética e o envolvimento cívico e cidadania da comunidade", sublinha.

A representante das Nações Unidas em Angola, Zahira Virani, reforça que as questões ligadas ao ambiente e às alterações climáticas são temas importantes não só para a organização que representa, como também para os Governos, no âmbito da Agenda 2030 dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)