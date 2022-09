De acordo com a nota, estão disponíveis para o preenchimento 6.098 vagas, para carreiras médicas, enfermagem, técnicos de diagnósticos, terapeutas, apoio hospitalar e regime geral.

Concorrem para 6.098 vagas, 162.067 candidatos.

"As listas definitivas dos candidatos apurados e excluídos ao exame do concurso público 2022 estão publicados no portal www.ingresso-minsa.ao.

As vagas serão ocupadas de acordo com a nota mais alta, especialidades com mais necessidade no sector e número de vagas", esclarece a nota.

Segundo dados oficiais, o número de profissionais do sector da saúde em Angola aumentou de 63.738 profissionais efectivos para 96.831 fruto de dois concursos públicos realizados (2018 e 2019), permitindo um aumento de 35,01 por cento.