De acordo com as autoridades, o produto foi apreendido nas províncias da Lunda-Norte, Huíla e Cabinda.

Na província da Lunda-Norte foram apreendidos 9.050 litros de gasolina, no troço que fica ao lado do posto fronteiriço do Canzar, no bairro Txonza, município de Cambulo.

O produto em causa seria comercializado na República Democrática do Congo, mas o esquema foi frustrado pelos efectivos da PGF que encaminharam a mercadoria para a esquadra fiscal aduaneira do Canzar, como fiel depositário.

Já no município do Lubango, província da Huíla, ficaram apreendidos 5.125 litros de combustível que tinham como destino a República da Namíbia. O produto encontrava-se camuflado no interior de um camião.

Em Cabinda foram apreendidos 750 litros de gasóleo, que se encontravam escondidos entre capins, na localidade do Tali.

Nas operações realizadas nestas províncias, apenas foi detido um homem de 32 anos, cidadão nacional, que foi apanhado na Huíla, sendo o suposto responsável pela mercadoria que lá foi apreendida.

Esta quantidade de combustível confiscada será encaminhada para a Administração Geral Tributária (AGT), asseguram as autoridades.