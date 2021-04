Há, realmente, silêncios que fazem muito barulho. Há momentos em que o silêncio consegue ser mais profundo do que as palavras. Há o chamado silêncio responsável, prudente e coerente que se enquadra dentro de uma estratégia de gestão do próprio silêncio. Mas a democracia lida mal com o silêncio, e hoje o contexto social obriga os actores políticos a adoptarem certas dinâmicas comunicacionais.