A pandemia de covid-19 reverteu anos de progresso global no combate à tuberculose e, pela primeira vez em mais de uma década, as mortes por tuberculose (TB) aumentaram, de acordo com o relatório de 2021 da Organização Mundial da Saúde (OMS). Angola está no topo da lista dos países com maior incidência da doença.

Segundo o relatório de 2021 da OMS, os tratamentos de TB estão entre muitos outros interrompidos pela pandemia de COVID-19 em 2020, mas o impacto respeitante a esta doença foi particularmente grave, com resultados desastrosos: cerca de 1,5 milhão de pessoas morreram de tuberculose em 2020 (incluindo 214.000 entre pessoas HIV positivas).

E muito se deve ao facto de os gastos gerais com os serviços essenciais de apoio à doença terem diminuído, pois em muitos países os recursos humanos, financeiros e outros foram transferidos para a resposta à covid-19, limitando a disponibilidade de serviços essenciais.

Angola está no topo da lista dos 30 países com maior incidência de tuberculose, que incluí Bangladesh, Brasil, República Centro-Africana, China, Congo, República Popular Democrática da Coreia, República Democrática do Congo, Etiópia, Gabão, Índia, Indonésia, Quênia, Lesoto, Libéria, Mongólia, Moçambique, Mianmar, Namíbia, Nigéria, Paquistão, Papua Nova Guiné, Filipinas, Serra Leoa, África do Sul, Tailândia, Uganda, República Unida da Tanzânia, Vietnam e Zâmbia.

"Este relatório confirma os nossos receios de que a interrupção dos serviços essenciais de saúde devido à pandemia possa começar a desvendar o retrocesso de anos de progresso contra a tuberculose", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, director-geral da OMS.

"Esta é uma notícia alarmante que deve servir como um alerta global para a necessidade urgente de investimentos e inovação para fechar as lacunas no diagnóstico, tratamento e cuidados para milhões de pessoas afetadas por esta doença antiga, mas evitável e tratável", acrescentou.

A OMS estima que cerca de 4,1 milhões de pessoas actualmente sofrem de tuberculose, mas não foram diagnosticadas com a doença ou não relataram oficialmente às autoridades dos seus países. Este número é superior aos 2,9 milhões em 2019.

"Temos apenas um ano para alcançar as metas históricas de TB de 2022, assumidas pelos Chefes de Estado na primeira reunião de alto Nível das Nações Unidas sobre tuberculose. O relatório fornece informações importantes e um forte lembrete aos países para acelerar as suas respostas à TB e salvar vidas com urgência ", disse Tereza Kasaeva, diretora do Programa Global de TB da OMS.

O relatório da OMS apela aos países para que implementem medidas urgentes para restaurar o acesso aos serviços essenciais de tuberculose. Para além disso, apela à duplicação dos investimentos em pesquisa e inovação em TB, bem como à acção concertada em todo o sector da saúde e outros para abordar os determinantes sociais, ambientais e económicos da TB e suas consequências.

A OMS volta a deixar a tuberculose (TB), a segunda doença infeciosa mais mortífera, é causada por bactérias (Mycobacterium tuberculosis) que afectam com mais frequência os pulmões. Ele pode espalhar-se quando as pessoas que estão doentes com tuberculose expelem bactérias para o ar - por exemplo, pela tosse.

Aproximadamente 90 por cento das pessoas que adoecem com tuberculose a cada ano vivem em 30 países. A maioria das pessoas que desenvolvem a doença são adultos - em 2020 - os homens representaram 56% de todos os casos de TB, as mulheres adultas representaram 33% e as crianças 11%. Muitos novos casos de TB são atribuídos a cinco factores de risco: desnutrição, infecção por HIV, transtornos relacionados com o uso de álcool, tabagismo e diabetes.

Lembra a OMS que a tuberculose é evitável e curável. Cerca de 85% das pessoas que desenvolvem tuberculose podem ser tratadas com sucesso com um regime de medicamentos de seis meses e o tratamento tem o benefício adicional de reduzir a transmissão progressiva da infecção.