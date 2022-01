Covid-19: Quem chega ao País e tem vacinação completa fica isento de quarentena desde que resultado do teste pós-desembarque seja negativo

A partir da madrugada do dia 17, os cidadãos que tenham vacinação completa e resultado negativo no teste pós-desembarque deixam de estar obrigados à quarentena domiciliar. Já os que não têm as duas vacinas passam a cumprir quarentena domiciliar de sete dias. Outra novidade: os restaurantes e similares vão poder voltar a abrir as portas entre as 06:00 e as 22:00.