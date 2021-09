Após a mulher se ter separado dele, João Nicolau, de 33 anos, invadiu, no dia 02 deste mês, a casa onde residia com Ana Ngueve, de 31 anos, e desferiu vários golpes na região do pescoço com uma catana, que lhe causou morte imediata.

Numa nota de imprensa, o Comando Provincial do Cunene da Polícia Nacional adianta que localizou e deteve, na via pública, o homicida dando cumprimento a um mandado de detenção.

No dia fatídico para Ana Ngueve, o homicida assassinou a ex-companheira na presença do actual namorado e colocou-se em fuga após a execução.

O acusado será presente em primeiro interrogatório judicial ao magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Cunene, para conhecer as eventuais medidas de coacção, na manhã desta terça-feira,07.