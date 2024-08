Um homem na província da Huíla está ser acusado do assassinato da sua esposa e da filha de dois anos, depois de discutir com a mulher, que acusava de estar a traí-lo com o vizinho.

O indivíduo foi detido, nesta terça-feira, após uma denúncia que os populares fizeram ao Serviço de Investigação Criminal (SIC), segundo o porta-voz, Segunda Quitumba.

Segundo o SIC, o acto de agressão que acabou com a vida da mulher de 30 anos e a filha de dois anos ocorreu no período da noite, no sector das Cacimbas, comuna do Micosse, no interior da residência do casal.

"Já algum tempo que o marido suspeitava que a esposa tinha uma relação extraconjugal com um conhecido da comunidade, de acordo com o SIC, que conta que na segunda-feira, a vítima saiu de casa, e, ao regressar, por volta das 20:00, deparou-se com o homem enfurecido.

"Houve um desentendimento entre ambos e o acusado fez recurso a uma faca e desferiu-lhe um golpe na região do pescoço, que a matou de imediato", declara o SIC, contando que depois o homem foi ao encontro da filha, que estava num dos compartimentos da casa, e atirou-a ao chão.

"A menor teve um ferimento grave na região da cabeça e não resistiu", explicam as autoridades policiais.

O indivíduo, de 60 anos, será encaminhado ao juiz de garantia, sob a acusação de duplo homicídio.