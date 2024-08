Os nomes de muitos concorrentes não aparecem na lista para os testes, apesar de terem feito as inscrições e apresentarem o comprovativo da Referência Única de Pagamento ao Estado (RUPE), apurou o Novo Jornal.

A espera para a realização dos testes por partes dos concorrentes é enorme e muitas escolas dizem não ter capacidade de receber tantos candidatos, denuncia o Movimento de Estudantes Angolano (MEA).

O Novo Jornal constatou em diversas escolas da cidade de Luanda a insatisfação por partes dos alunos concorrentes e dos encarregados de educação.

Em escolas como o Instituto Médio de Economia de Luanda (IMEL), o Instituto de Gestão do Zango, o Instituto de Telecomunicações de Luanda (ITEL) e nas escolas médias de saúde, os IMIS, assim como no Instituto Politécnico Industrial de Luanda (IPIL), várias são as reclamações dos concorrentes.

Há quem diga que o nome não consta da lista, mesmo apresentando prova, outros asseguram que há critérios que antes não foram explicados para a exclusão dos candidatos, como a idade, que agora estão a ser usados.

Nas escolas Alda Lara, IMEL, ITEL assim como nos IMES há muitos candidatos cujos nomes não saíram na lista para os exames de acesso, apurou o Novo Jornal esta segunda-feira.

O ITEL só está a admitir aos exames os candidatos com idades entre os 15 e os 17 anos, deixando de fora os de 18 em diante.

Ao Novo Jornal, os candidatos com idades entre 18 e 22 anos disseram que na fase das inscrições a instituição não impôs tais restrições e deixou-os fazer a inscrição no sistema e o pagamento da RUPE, o que para eles é "um autêntico roubo".

Ao Novo Jornal, o presidente do MEA, Francisco Teixeira, disse que neste momento o MEA está a fazer o levantamento dos alunos que não conseguiram fazer os exames para posteriormente apresentar a reclamação ao Ministério da Educação.

O Novo Jornal tentou ouvir alguns responsáveis das escolas de ensino médio e técnico profissional, mas muitos destes responsáveis mostraram-se indisponíveis por falta de autorização da direcção provincial da Educação de Luanda.

Importa referir que a publicação das listas definitivas dos candidatos aprovados ao exame serão feitas na próxima semana, tal como o processo de matrícula pela primeira vez.

O arranque do ano lectivo 2024/25 está previsto para o próximo dia 2 de Setembro, após a abertura formal, a 30 deste mês.