Uma quadrilha composta por três efectivos do Polícia Nacional (PN) e um falso efectivo do Serviço de Investigação Criminal (SIC) está a ser acusada de um assalto ocorrido no interior de uma residência em Cacuaco, onde tentaram ainda abusar sexualmente da proprietária da habitação.

O Novo Jornal soube junto das autoridades que os homens roubaram uma quantidade não especificada de liamba e 14 mil kwanzas que estavam em posse da mulher.

A associação foi apanhada nesta quarta-feira, no bairro dos Pescadores, quando as Forças da Ordem Pública da Esquadra de Cacuaco, que faziam patrulhamento, se depararam com um homem trajado com vestes do SIC.

Este foi interpelado pela polícia e verificou-se não ser efectivo daquela polícia criminal, e, ao ser interrogado sobre o que o levou a estar naquele lugar, o individuo disse apenas que "estava acompanhado com três policiais fardados".

A equipa da patrulha foi ao encontro dos demais elementos que, ao serem abordados, informaram que saiam de uma operação numa casa onde vendiam liamba, mas estes agentes não tinham nenhuma ordem para tal efeito.

Apurou-se então que no interior da residência e sob fortes ameaças de agressão, o grupo subtraiu valores 14 mil Kwanzas e 10 tacos de liamba, e de seguida tentaram violar a dona da casa.

Face a esta situação os agentes da PN e o falso SIC foram detidos e vão auardar agora as tramitações legais sob custódia.