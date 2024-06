O Governo português já cumpriu com a sentença do tribunal e liquidou a dívida avaliada em

mais de 200 milhões Kz que a Escola Portuguesa de Luanda (EPL) mantinha com um grupo de

10 professores, na sequência de um conflito laboral, apurou o Novo Jornal. O acordo entre as

duas partes foi alcançado na passada sexta-feira, 7, após quase dois anos de "briga".

Tudo indica ser o desfecho da "novela" que envolve a EPL e os referidos docentes, iniciada em 2022.

Segundo uma fonte, o acordado foi o Estado português pagar as diferenças salariais referentes

a Setembro de 2022 até Maio de 2024. "A partir de Junho deste ano, o Estado português

cumprirá com todas as obrigações, no âmbito dos direitos adquiridos de cada professor com a

Cooperativa Portuguesa de Ensino em Angola", explica a fonte.

