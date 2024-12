Funcionários do BCI que roubaram mais de 100 milhões kz de agência do banco em Viana condenados a 11 anos de prisão

O Tribunal da Comarca de Luanda (TCL) condenou esta segunda-feira, 16, três funcionários do Banco de Comércio e Indústria (BCI), com posições de chefia, a 11 anos e seis meses de prisão efectiva, por simularam um incêndio para roubarem mais de 100 milhões de kwanzas da caixa forte de uma agência do banco em Viana, em 2022, apurou o Novo Jornal.