A Procuradoria-Geral da Republica (PGR), na província do Huambo, aplicou a prisão preventiva a dois indivíduos perigosos e suspeitos do homicídio qualificado de um cidadão chinês, de 40 anos, com três disparos à queima-roupa com uma AKM-47, avançou esta segunda-feira,12, ao Novo Jornal fonte judicial.

Os suspeitos foram ouvidos esta amanhã pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Huambo, que aplicou como medida de coacção a prisão preventiva aos dois assaltantes, que vão aguardar o julgamento na cadeia da comarca do Huambo.

Ao Novo Jornal, o director da Delegação do Ministério do Interior no Huambo, superintende-chefe Martinho Kavita Satito, explicou que os arguidos, de 25 e 27 anos, detidos na sexta-feira, 09, estão ainda acusados nos crimes de roubo, assalto à mão armada, extorsão e posse ilegal de arma de fogo.

O responsável referiu que o cidadão chinês foi assassinado na via pública, quando seguia a bordo de uma viatura de marca Toyota, modelo Hilux, em companhia de colegas e "foram abordados pelos supostos assaltantes que solicitaram valores monetários.

A vítima disse que não tinha dinheiro e um dos meliantes empunhou a arma e efectuou três disparos que atingiram mortalmente o cidadão chinês.

"Os indivíduos suspeitos, considerados extremamente perigosos, foram detidos devido a um árduo trabalho de buscas dirigidas com mandado de detenção emitido pelo Ministério Público na passada sexta-feira", disse o oficial ao Novo Jornal, acrescentando que os suspeitos foram surpreendidos pelos efectivos da Polícia Nacional (PN) colocados na Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP).

"No acto das detenções dos arguidos, os acusados foram encontrados com uma arma de fogo do tipo pistola, de marca Taurus, com o respectivo carregador contendo 15 munições, duas motorizadas roubadas e meios utilizados para acções criminosas", afirmou.