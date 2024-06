A detenção sucedeu no último fim-de-semana, após três candidatos que suspeitaram do esquema efectuarem uma participação no departamento municipal do SIC-Matala.

Segundo o porta-voz do SIC-Huíla, inspector Segunda Quitumba, o acusado apresentou-se como inspector do SIC, alegando ser o chefe do departamento municipal da Matala e dizendo que tinha competências para enquadrá-los na corporação.

O homem disse aos candidatos que estava a decorrer um processo de selecção para preenchimento de vagas no Comando Municipal da Matala da Polícia Nacional e solicitou-lhes os seus documentos pessoais e um valor entre os 50 e os 100 mil kwanzas.

Alguns dias depois, como os interessados não pagavam a "vaga", o falso SIC começou a pressioná-los no sentido de entregarem o que cada um tinha na sua posse, atitude que gerou a desconfiança dos homens, que após perceberem que não passava de uma burla, fizeram uma denúncia às autoridades policiais.

Os efectivos do SIC, com os dados recebidos sobre o suspeito, foram ao seu encontro, detiveram-no de imediato. OO homem será encaminhado para o juiz de garantia.