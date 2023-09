Dez escolas do ensino primário de construção definitiva, no município da Chibia, província da Huíla, estão encerradas por falta de professores há sete anos e mais de sete mil alunos estão fora do sistema de ensino naquela região também por essa razão.

As escolas estão localizadas nas comunas do Capunda-Cavilongo, Jau e na Chibia sede, segundo a direcção municipal da Educação da Chibia.

Por falta de professores na região, segundo as autoridades locais, muitos professores estão a leccionar mais de duas classes.

Martinho Sico, director municipal da Educação da Chibia, disse em declarações à Rádio Nacional de Angola, na Huíla, que devido à insuficiência de quadros, o município precisa de mais de 300 novos professores para reduzir a carência.

Segundo o responsável da educação no município, algumas escolas encerradas estão abandonadas e a degradar-se rapidamente.

"Infelizmente tivemos que encerrar por falta de professores. É uma preocupação enorme do governo, mas estamos satisfeitos com o anúncio do concurso público para educação, para breve, e esperamos que esse concurso insira o considerado número de professores a nível da Chibia para mitigar o problema", disse o responsável.

Conforme Martinho Sico, o ideal seria mais de mil professores, mas contando com o número atribuído à província da Huíla, pelo Ministério da Educação (MED), 350 para o Chibia é o mínimo.

O director municipal da Educação afirmou que, para o presente ano lectivo, mais de sete mil crianças estão fora do sistema normal do ensino.

Entretanto, estas não são as primeiras escolas a encerrarem na região sul do País por falta de professores.

Em 2019, 15 escolas do ensino primário da comuna de Oshimolo, no município do Cuanhama, província do Cunene, que albergavam 3.374 alunos, encerraram por falta de professores, segundo as autoridades locais.

No centro do País, província do Bié, em 2018, 80 escolas do ensino primário foram encerradas por falta de professores.

Entretanto, o Executivo anunciou, no mês passado, a abertura de um concurso público para a contratação de 11 mil novos professores em todo País e a Huíla será a província com maior número de vagas, como noticiou o Novo Jornal no dia 03 de Agosto.