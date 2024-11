Mestre Pedrito, de 30 anos, residente no bairro Hélder Neto, próximo à Igreja Missão Católica, foi apanhado em flagrante pelos efectivos do Comando Municipal do Lubango, no parque de estacionamento do mercado do Mutundo.

O homem, explica a PN, a bordo de uma viatura de marca Toyota, modelo Corolla, foi interpelado pelas autoridades, num momento em que estava prestes a deslocar-se para a localidade de Jobita, para se exibir com o equipamento da polícia.

Atendendo à gravidade da situação, o homem foi detido de imediato e os meios foram apreendidos para uma investigação mais aprofundada, de acordo com as autoridades na Huíla.

Questionado pelos oficiais onde conseguiu o uniforme, Pedrito disse que era de "um primo que é efectivo da polícia", acrescentando que este o teria deixado no seu carro numa noite em saíram para conviver.

Para além da farda que o infractor estava a usar, durante a revista que foi feita no interior do seu veículo, foram encontrados um chapéu da polícia e uma dorme com patente de 3º sub-chefe.

O mecânico será entretanto encaminhado para o juiz de garantia, para ser responsabilizado criminalmente.