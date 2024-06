Na última semana, o Instituto Nacional da Criança (INAC) registou 42 casos de agressão física contra crianças, ocorridos em diversas províncias do País.

De acordo com o relatório semanal do INAC, neste período foram ainda sinalizadas 155 queixas de fuga à paternidade, 65 de exploração de trabalho infantil, 15 de abuso sexual e 16 casos de negligência e abandono de crianças.

Estas ocorrências aconteceram nas províncias de Luanda, Cunene, Huíla, Lunda-Norte, Namibe, Uíge, Kwanza-Norte, Cabinda, Bié, Benguela, Lunda-Sul, Zaire e Malanje.

A província de Luanda foi o epicentro das ocorrências com um total de 87 denúncias, depois segue-se a província de Benguela, com 62 queixas.

Em Luanda, uma criança de oito anos foi vítima de queimaduras nos membros superiores, acto praticado pela própria mãe. O caso foi encaminhado para o Serviço de Investigação Criminal.

No município do Lobito, em Benguela, uma menor de cinco anos foi abusada sexualmente por um vizinho de 28 anos, que aliciou a criança com bolachas. O homem já está detido e a vítima está a receber assistência médica.

Em caso de violência contra a criança, o INAC apela às populações a denunciarem as situações recorrendo ao 15015 ou ao site http://portaldacrianca.gov.ao/.