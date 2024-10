O acidente aconteceu na avenida 21 de Janeiro, quando o veículo em que se deslocava embateu contra um obstáculo.

Ismael Mateus teve uma longa carreira que passou, entre outros, pela RNA.

Mais recentemente, era comentador na TV Girassol e colunista no Novo Jornal.

Num comentário à morte deste jornalista e membro do CR, Armindo Laureano, director do Novo Jornal, sublinhou que Ismael Mateus era um jornalista de mão cheia e muito preocupado com esta profissão.

Armindo Laureano lembra que, nos últimos tempos, Ismael Mateus, passou pela redacção do Novo Jornal, onde era colunista, para, com outros jornalistas, desenhar a realização de um futuro congresso dos jornalistas angolanos.

"Ele era o grande promotor daquilo que devia ser o congresso dos jornalistas angolanos. As reuniões eram feitas no Novo Jornal e no Expansão, todas as terça-feiras", disse Armindo Laureano, realçando que Ismael Mateus deixou um grande legado para a actual e futura geração do jornalismo.

João Armando, director do jornal Expansão, lembra, por sua vez, que Ismael Mateus "tinha uma enorme capacidade de realização, o que por vezes não é fácil de encontrar na nossa classe".

"Quando assumia os projectos, fazia", enfatiza.

O jornalista recorda ainda que Ismael Mateus "também era coerente com os seus valores e convicções, não fazia fretes. Abordava as questões de frente, não dizia que sim apenas por dizer".

"Quando não estava de acordo apresentava os seus argumentos e tinha um enorme respeito pela diferença de opinião. Sabia ouvir. Apesar de nesta altura não estar a exercer, é seguramente um jornalista de referência em Angola. Marcou uma geração e a geração que veio a seguir", aponta.

A jornalista e presidente da Comissão de Carteira Ética (CCE), Luísa Rogério, que substituiu Ismael Mateus no cargo de secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolana (SJA), em 2004, lamentou igualmente a morte deste antigo líder do SJA, e realçou que a classe jornalística perde um dos seus melhores filhos.

Conforme Luísa Rogério, Ismael era uma pessoa que sempre se preocupou com o futuro do jornalismo e com a forma como caminhava o jornalismo angolano.

Luísa Rogério realçou que, mesmo já não sendo o líder do SJA, Ismael Mateus preocupava-se com o sindicato e com a formação dos jornalistas.

"Eu só fui parar ao Sindicato dos Jornalistas devido ao Ismael Mateus, foi ele quem me convidou e me convenceu a ser a secretária-geral. Embora nunca tenhamos trabalhado na mesma redacção, eu sempre considerei Ismael Mateus o meu chefe de redacção paralelo", afirmou, em lágrimas, a presidente da CCE.

Segundo a Polícia Nacional, o acidente mortal de Ismael Mateus ocorreu por volta das 05:40 desta terça-feira,1, na zona do Gamek, sentido Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro.

Ismael Mateus Sebastião, de 60 anos, era comentador da TV Girassol, nos últimos tempos, e igualmente colunista do Novo Jornal.