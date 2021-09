Gonçalves da Silva, de 19 anos, foi espancado e assassinado à catanada durante a manhã de hoje, quinta-feira,16, depois de ter sido encontrado sentando na rua por um grupo rival ao seu do bairro Ana N"gola, distrito urbano do Palanca, adjacente ao campo do Polivalente, município do Kilamba Kiaxi, em Luanda.

Segundo apurou o Novo Jornal, a hostilidade naquela zona começou há mais de um ano este é o 4º assassinato em menos de seis meses no mesmo bairro, todos do sexo masculino, em circunstanciais idênticas.

a origem do crime estarão dois gangues rivais, um pertencente ao bairro Palanca e outro ao bairro do Ana N"gola, famoso "bairro sujo", uma zona "violenta" entre a zona da FTU e o Cemitério da Santa Ana, em Luanda.

O alerta às autoridades foi dado uma hora depois do crime, quando os familiares se aperceberam que o "corpo estendido no chão com cortes no pescoço, rosto e peito" era do jovem de 19 anos, estudante, que terá sido assassinado por volta 10:00 da manhã de hoje, segundo testemunhas contactadas pelo Novo Jornal.

O Novo Jornal apurou no local do crime, junto dos peritos do SIC-Luanda que estiveram a fazer as perícias criminais, que o jovem não possuía antecedentes criminais e nunca esteve detido, mas fazia parte de um gangue de marginais, no bairro do Palanca.

A vítima, residente na rua F do Palanca, segundo avançou a fonte do SIC-Luanda, "despediu-se dos familiares dizendo que devia ir à rua conversar com alguns amigos, mas, durante o seu percurso, decidiu sentar-se num corredor que liga as ruas A, Zero, B, C e D, quando foi surpreendido por uns elementos de um gangue rival do bairro Ana N"gola", conta.

A fonte do SIC-Luanda referiu que os alegados homicidas, que, entretanto, estão foragidos, começaram a agredir a vítima com paus, pedras e "finalizaram a execução com dois golpes de catana na zona do pescoço".

No perímetro, efectivos do SIC-Luanda e da Polícia Nacional (PN) deram início a diligências para capturar os elementos envolvidos neste crime.