Desprovidas de serviços básicos como energia da rede, água canalizada, escolas, latrinas, postos de saúde e saneamento básico, trezentas e cinquenta e nove famílias confinadas em casebres, por detrás da Igreja Josafat, no Kilamba Kiaxi, consideram-se esquecidas pelo Governo da Província de Luanda. Responsável do GPL reconhece falha e, sem precisar datas, afirma que estão a ser criadas condições para realojamento.

O sonho de dias melhores e de casas com comodidade continua a ser miragem para as mais de 350 famílias que vivem em casebres por detrás da Igreja Josafat (ex-Maná), no bairro Golf 2, no município do Kilamba Kiaxi. Desde 2007, aquelas famílias esperam que a promessa de terem novas moradias na zona do Zango, em Viana, feita pelo Governo da Província de Luanda (GPL), se concretize. Na altura, o tempo de espera estipulado seria de quatro dias. Mas já se passaram 14 anos.

Desprovidas de serviços básicos como energia da rede, água canalizada, escolas, casas condignas, latrinas, postos de saúde e saneamento básico, as 359 famílias que se encontram confinadas em casebres são oriundas dos bairros Neves Bendinha, Palanca, Havemos de Voltar, Vila Estoril, Golf I e Camama, zonas que em 2007 foram gravemente afectadas pelas chuvas.

Ao que tudo indica, estas famílias continuarão ainda mais tempo naquelas péssimas condições a que estão sujeitas desde 2007, tendo em conta que o próprio GPL admite ter conhecimento da situação, mas que nada pode fazer por não ter um lugar para realojamento.

Em declarações ao Novo Jornal, a directora da Acção Social, Família e Igualdade do Género do GPL, Antónia Ferreira, reconhece que a situação daqueles moradores "não é das melhores" e assegura que "estão a ser criadas condições" para a retirada dos mesmos.

"Enquanto não encontramos um local, essas famílias terão de nos desculpar, mas continuarão lá", refere.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)