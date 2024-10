Um moto-taxista foi espancado até à morte, na via pública, por um homem que se apropriou da sua motorizada. As autoridades já identificaram o assaltante, mas este encontra-se em parte incerta, na província do Kwanza-Sul.

De acordo com o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Serviço de Investigação Criminal (SIC), Tomás António, o crime aconteceu no município da Quibala, quando a vítima estava a dirigir-se ao seu local de trabalho.

No seu percurso, o moto-taxista foi abordado pelo assaltante, mas mostrou resistência, o que resultou numa luta entre ambos. O homicida neutralizou a vítima, amarrando os seus membros superiores e inferiores com uma corda.

De seguida, voltou a espancá-lo brutalmente até este perder a vida. Depois, retirou-se do espaço com a motorizada, abandonando o cadáver na via pública, explica Tomás António.

O SIC assegura que diligências já estão a decorrer para localizar o assaltante.