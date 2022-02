A linha dos Caminhos-de-Ferro de Luanda (CFL) está cortada desde o início da tarde de quarta-feira nas imediações de Ndalatando, Kwanza Norte, devido ao descarrilamento de uma composição com 14 vagões de combustíveis que se dirigia a Malanje.

Segundo fonte da empresa, o acidente teve lugar pouco antes das 14:00 de quarta-feira e as causas estão a ser analisadas pelos técnicos deslocados para o local, responsáveis pelo inquérito ordenado, onde se depararam com oito vagões-cisterna de gasóleo fora dos carris com dois deles a apresentarem volumosos derrames.

Para já, a prioridade dos CFL é repor a circulação ferroviária naquele troço, não havendo, para já, um prazo estimado para a conclusão dos trabalhos que incidem sobre perto de 200 metros de linha danificada.