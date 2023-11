A ENDE interrompeu o fornecimento de energia eléctrica em quase toda a província para evitar situações desastrosas, sobretudo nos bairros periféricos.

No interior dos bairros várias são as casas inundadas e as estradas alagadas. No Cazenga, na zona do Gambôa, várias famílias abandonaram as suas residências devido à chuva. A famosa 7ª Avenida, onde na semana passada foi registada uma vítima mortal, voltou a estar completamente alagada, situação que preocupa os moradores.

Nos municípios de Viana, Kilamba Kiaxi, Cacuaco, Belas, Luanda e Talatona há diversas zonas intransitável. Noutros pontos, como na estrada de Kimbango para o Golf 2, a circulação está complicada devido às águas.

A ponte do kamorteiro, em Talatona, está neste momento impraticável e muitos munícipes, nas proximidades, tentam defender as suas casas colocando sacos de areia, enquanto outros lutam para tirar a água dos quintais com baldes. Ainda no Talatona, onde existem vários condomínios luxuosos, há zonas submersas.

Nas paragens de táxi, os azuis e brancos quase não aparecem e muitos funcionários e estudantes encontram dificuldades para conseguir chegar aos seus locais de trabalho. Os bombeiros estão no terreno a avaliar os estragos provocados pela chuva.