Luanda: Criança de sete anos atacada até à morte por um cão pitbull no quintal de casa

Uma criança de sete anos foi atacada até à morte por um cão da raça pitbull, do seu pai, no quintal de casa, esta terça-feira, 21, distrito urbano do Morro dos Veados, no município de Belas, em Luanda, soube o Novo Jornal.