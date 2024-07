A Polícia Nacional, através dos investigadores da DIIP, deteve esta semana, em Luanda, no município de Viana, um casal, de 20 e 22 anos, que instrumentalizou duas famílias e raptou duas crianças para comercializá-las por um milhão de kwanzas a uma cidadã na província do Bengo, soube o Novo Jornal.

O homem e a mulher fizeram-se passar por pessoas próximas da família, demostrando sempre vontade em ajudar, e até chegaram a apadrinhar as crianças.

Entretanto, acabaram por raptar as crianças, um de cinco ano e outra de seis meses, no bairro Cassaca II, na comuna do Calumbo, no município de Viana.

O porta-voz da DIIP, Quintino Ferreira, disse ao Novo Jornal que o casal de namorados tentou vender as crianças a uma cidadã ainda não identificada no município do Panguila, na província do Bengo.

"Eles já tinham levado as crianças para a província do Bengo para irem ao encontro da suposta compradora, que as encomendou por 1 milhão de kz cada. Mas, felizmente, não a encontraram", referiu.

Facto que levou o casal a regressar a Luanda, decidindo guardar os menores no distrito urbano do Zango, onde, após tomarem conhecimento deste rapto, os investigadores da DIIP entraram em acção, o que culminou na detenção deste casal.

Quintino Ferreira assegurou que a polícia trabalha agora para encontrar a compradora e os restantes elementos desta rede para os deter.