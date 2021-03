Um homem, de 35 anos, desempregado, foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), no município do Cazenga, em Luanda, na posse de cerca de 900 mil dólares norte-americanos falsos.

João Miguel Francisco, também conhecido por Joel, divorciado e residente no bairro Zamba 1, no Cazenga, iria colocar as notas em circulação no mercado informal cambial dos Mártires do Kifangondo, que é o mais frequentado por indivíduos de vários países africanos.

A investigação, que decorria há alguns meses, vai prosseguir, segundo avançou ao Novo Jornal o porta-voz do SIC-Luanda, superintendente-chefe Fernando de Carvalho.

As notas falsificadas foram fabricadas numa zona denominada Pau Grande, no Cazenga, e eram "de grande qualidade, pelo que a olho nu poderiam facilmente enganar quem as recebesse", disse Fernando de Carvalho, salientando que o grupo é composto por quatro indivíduos, estando um detido, e três foragidos das autoridades.

"Todos os mercados informais, cambiais serão alvo de um trabalho aturado do SIC-Luanda para pôr fim a está prática", afirmou.

O responsável fez saber ainda que cada nota de 100 dólares norte-americanos seria comercializada no mercado informal ao preço de 30 mil Kwanzas.

"Ele o (detido) e os seus comparsas, se conseguissem levar avante este esquema, teriam um lucro limpo de 27 milhões de Kwanzas", revelou.