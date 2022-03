O Serviço de Investigação Criminal (SIC) anunciou esta terça-feira a descoberta dos restos mortais de uma segunda jovem, vítima do professor de 33 anos que tinha enterrado o corpo no mesmo local da primeira vítima.

O homem (na foto) está agora acusado de crimes de violação sexual, coacção sexual, profanação de cadáver e duplo homicídio qualificado no interior do Colégio Njozi-Yetu, no bairro Tandi, zona do Caloundo, município de Viana, em Luanda.

O Novo Jornal apurou no local que as duas jovens estavam enterradas no mesmo buraco, uma em baixo da outra, mas as autoridades só agora deram conta desse facto.

Os especialistas do Laboratório Central de Criminalística (LCC), quando procederam à exumação das ossadas do primeiro caso, datado de Fevereiro deste ano, "não suspeitaram e nem deram conta da existência de outra vítima no mesmo local".

O colégio segundo o SIC, sofreu novamente um trabalho de escavação pelos efectivos do LCC, que fizeram investigação forense e isso permitiu a descoberta dos restos mortais deuma outra jovem, de 23 anos, estudante universitária, que estava dada como desaparecida desde 5 de Agosto do ano passado após manter contacto com o homicida confesso, que está em prisão preventiva, medida de coacção mais gravosa, desde o mês de Fevereiro.

O director do gabinete de comunicação institucional do SIC-Luanda, superintendente-chefe Fernando de Carvalho, explicou ao Novo Jornal que a identificação da segunda vítima foi possível devido ao reconhecimento das roupas no local.

"No decurso de uma investigação aturada foi possível apurar a existência de um cadáver e a realização da exumação das ossadas, bem como as roupas que foram reconhecidas por membros da sua família", disse.

Este indivíduo abordava as vítimas pelas redes sociais, especialmente o Facebook.

Toda a envolvência do colégio, de acordo com uma fonte do SIC-Geral, vai, aora, ser alvo de uma investigação profunda no sentido de se apurar se, para além destes dois casos, há registo de outras vítimas ali enterradas.