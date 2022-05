A Procuradoria-Geral da República (PGR) decretou nesta segunda-feira, 23, a prisão preventiva para Maria Emília Lino Ferreira do Amaral, de 66 anos, acusada de queimar com gravidade uma menor, de 13 anos, sua neta por afinidade, soube o Novo Jornal de fonte policial.

A mulher foi detida pelos efectivos da Polícia Nacional (PN) colocados na esquadra do distrito do Maculusso e ouvida na tarde de segunda-feira pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Luanda, que decretou a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.

A acusada, no acto da detenção, segundo fontes da corporação que procederam a sua detenção, foi encontrada na posse de uma arma de fogo no interior da sua habitação.

A menor, de acordo com fontes policiais, é órfã de mãe, e neta por afinidade da agressora, que, entretanto, tem sido vítima de violência doméstica praticado pela acusada.

No mesmo período, caso quase semelhante ocorreu na província de Malanje, quando Domingos Gando, de 35 anos, detido pelo SIC local no âmbito "Operação Faísca", depois de ter agredido com socos e pontapés e queimar com gravidade os membros superiores do seu próprio filho, um menor de oito anos, com água quente.

"O crime ocorreu após o menor ter subtraído valores monetários na ordem dos 5.000 Kwanzas", disse Augusto Barros, porta-voz do SIC-Malanje.

Augusto Barros informou que devido à gravidade do sucedido, o menor foi levado para o Hospital Regional de Malanje, onde se encontra internado. O pai da criança foi entregue ao Ministério Público (MP) para o devido tratamento legal.