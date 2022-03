Luanda: Mercado do São Paulo encerra na próxima semana para obras - Vendedores serão transferidos para os congolenses mas temem nunca mais voltar

O mercado de São Paulo, localizado no distrito urbano do Sambizanga, em Luanda, vai ser requalificado e ampliado a partir do dia 11 deste mês e os vendedores serão transferidos para zona adjacente ao mercado dos Congolenses, no distrito urbano do Rangel, enquanto duram as obras, anunciou a Comissão Administrativa da Cidade de Luanda (CACL), que quer ainda aumentar o número de vendedores no mercado.