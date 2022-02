Em declarações ao Novo Jornal, o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, superintendente Nestor Goubel, explicou que durante este período, no qual a PN desenvolveu uma operação no âmbito do combate aos crimes violentos, foram detidos 234 cidadãos por suspeita de crimes de diversa natureza, entre os quais um por abuso sexual a uma bebé com nove meses de vida, no bairro Malueca, município do Cazenga.

Neste fim-de-semana prolongado, devido ao feriado da sexta-feira, Dia do Início da Luta Armada e de Libertação Nacional, durante uma operação de controlo ao consumo de álcool, a PN procedeu à apreensão de 12 viaturas, 79 motorizadas e foram sancionados com multa 491 automobilistas por diversas infracções ao Código de Estrada.

Quanto à sinistralidade rodoviária, segundo Nestor Goubel, registaram-se 15 acidentes de viação, que resultaram em quatro mortos, 11 feridos e danos materiais avaliados em mais de quatro milhões de Kwanzas.

O serviço de emergência policial Terminal 113 registou 491 solicitações de intervenção policial, que mereceram pronta intervenção das forças da ordem.

A Direcção do Comando Provincial da Polícia em Luanda apela aos cidadãos, sobretudo, encarregados de educação ou tutores de menores no sentido de prestarem particular atenção aos locais que os seus educandos frequentam, as companhias e o que fazem nestes locais, bem como controlar as suas contas nas redes sociais de forma a prevenir que os menores entrem em conflito com a lei ou sejam vítimas de malfeitores.