Três homens foram detidos pelo assassinato de uma agente da Direcção Provincial da Lunda-Norte do Serviço Penitenciário, no interior da sua residência, durante um assalto.

O crime ocorreu no período da noite, nesta semana, no bairro Samacaca, município do Dundo, quando os homens, armados com uma arma de fogo, surpreenderam a mulher de 43 anos que se encontrava em casa com a família.

A quadrilha arrombou a porta, introduziu-se no interior da residência e anunciou o assalto, de acordo com o gabinete de comunicação institucional e imprensa do Serviço de Investigação Criminal local (SIC).

No momento em que estavam a retirar mobílias da casa, a vítima reagiu ao assaltou e um dos assaltantes disparou à queima-roupa e acabou com a sua vida naquele instante.

Depois do sucedido, os familiares fizeram uma participação às autoridades, que com base nos dados recebidos, conseguiram localizar e deter os três homicidas.

Os detidos serão presentes ao juiz de garantia e vão responder pelo crime de homicídio qualificado.