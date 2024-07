Uma mulher de 32 anos está detida desde quarta-feira, 3, no município do Cuango, na província da Lunda-Norte, por matar um jovem de 25, que lhe devia 70 mil kwanzas, que deveria ser devolvidos com juros em 30 dias, soube o Novo Jornal junto do SIC.

A vítima foi morta com vários golpes de faca na região do abdómen desferidos pela mulher que se se deslocou ao encontro do jovem para exigir o reembolso do valor com juros, pois, segundo a credora já haviam decorrido mais de 30 dias.

O jovem apenas fez um pequeno pagamento à mulher que estaria longe dos valores que ela exigia.

Segundo o SIC, a mulher ficou enfurecida com o jovem, pois queria os valores com os juros na íntegra, quantia que a vítima não conseguia ressarcir.

Conforme o SIC-Lunda-Norte, durante a troca de palavras, a mulher tirou uma faca que trazia e desferiu vários golpes na região abdominal do jovem que teve morte imediata.

A mulher foi detida após os familiares do jovem procederem à queixa junto do SIC, que desencadeou diligências que conduziram à detenção da homicida.