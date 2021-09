Um homem de 27 anos foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) pela tentativa de rapto de uma menina de seis anos, no município do Cambulo, província da Lunda Norte.

O homem, que já está em prisão preventiva, medida de coacção mais gravosa, aplicada pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Lunda Norte, foi denunciado pela menor, no interior de uma viatura que efectuava o serviço de táxi, quando o suspeito pretendia seguir para Republica Democrática de Congo (RDC).

"A criança estava sozinha em casa, após a mãe ter ido ao mercado. O raptor introduziu-se no interior da habitação dos familiares da menor, com argumento de que era namorado da mãe da criança, pegou na miúda e introduziu-a num táxi que saia do município do Dundo para a Vila do Nzagi, município do Cambulo", disse ao Novo Jornal o director do Gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Geral, Manuel Halaiwa.

O responsável pela comunicação do SIC-Geral referiu que a menina no interior da viatura relatou a situação ao taxista que prontamente mudou de rota e levou o suspeito para uma unidade policial naquela localidade.

"O motorista apercebeu-se da situação e notou que o homem estava a levar a criança para parte incerta. Durante o percurso, o taxista mudou de rota e levou o suspeito para esquadra da Polícia Nacional onde o suspeito acabou por ficar detido pelo SIC-Lunda Norte", explicou.