O Banco de Urgência do Hospital Regional de Malanje funciona com apenas cinco médicos por turno, que atendem, diariamente, a uma média de 150 pacientes. Os dados, divulgados ao Novo Jornal pelo porta-voz da referida unidade hospitalar, Manuel Pedro, levam a que, por dia, cada profissional observe, em média, 30 pacientes, três vezes mais do que o máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

De acordo com Manuel Pedro, a unidade conta com dois bancos de urgência, designadamente, um de Medicina Geral e outro de Cirurgia e Ortopedia, sendo que o primeiro funciona com três especialistas e os restantes com dois.

"O Banco de Urgência de Medicina Geral atende a 100 pacientes e o de Cirurgia e Ortopedia, a 50", detalha o médico.

Segundo Manuel Pedro, no geral, o Hospital Regional de Malanje dispõe de 58 médicos, entre os quais 35 nacionais e 23 expatriados. Para o especialista, essa cifra não chega para dar resposta ao elevado número de pacientes que acorrem, todos os dias, àquela unidade de saúde, num registo diário a rondar os 350 pacientes.

"É necessário o triplo de médicos do que a instituição dispõe", resume o porta-voz da maior unidade hospitalar de Malanje, antes de se queixar do facto de a estrutura "ter em falta muitas consultas de especialidade, sendo esse problema o "calcanhar de Aquiles" da unidade", deixando-a impossibilitada de responder a diversas patologias com que pacientes da província e arredores dão entrada no hospital.

