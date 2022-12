As mortes aconteceram no bairro do Ritodo, zona-8, onde os irmãos com idades compreendidas entre os três e os nove anos viviam com os pais. Nesta zona, a chuva deixou ainda uma criança gravemente ferida, bem como duas casas destruídas.

Já no bairro Carreira de Tiro, zona-3, dez residências foram destruídas, 22 ficaram inundadas, uma igreja ficou alagada, e 172 pessoas ficaram desalojadas em consequências das chuvas.

Ainda em Malanje, no município de Luquembo, o Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve um homem, acusado de homicídio da esposa, por esta se ter recusado a dar-lhe um copo de bebida alcoólica caseira (capuca), que ela comercializava.

Segundo o chefe da área de comunicação institucional e imprensa do SIC-Malanje, inspector Augusto Barros André, o crime aconteceu este fim-de-semana, quando o homicida solicitou à esposa um copo de "capuca", não satisfeito com a resposta da mulher, agrediu-a até à morte.

O acusado já se encontra sob custódia do Ministério Público.