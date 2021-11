A temática da memória pessoal e colectiva e a sua relação com os factos, com a sociedade e com as diferentes realidades deviam merecer uma abordagem constante. Temos muitos problemas com a memória porque há passados ainda inquietantes e que nos trazem verdades inconvenientes, logo a opção pela amnésia selectiva acaba por ser o caminho escolhido por muitos.