No ano passado, autoridades sanitárias registaram, em todo o País, 11.573 mortes por malária e mais de sete milhões de casos. Província do Uíge teve o maior número de casos, enquanto Luanda liderou as mortes.

Mais de 11.500 pessoas morreram de malária - principal causa de mortes e um dos grandes problemas de saúde pública do País - durante o ano 2020 em todo o território nacional, segundo dados provisórios da Direcção Nacional de Saúde Pública (DNSP) a que o Novo Jornal teve acesso. O documento mostra, igualmente, que foram diagnosticados mais de sete milhões de casos.

No período em referência, a província do Uíge, com um milhão e 800 mil habitantes, liderou as estatísticas de casos, com mais de 900 mil registos da doença, seguindo-se-lhe a de Luanda, com 868 mil, e Bié (675 mil). Em relação às mortes, a capital do País é a número um da lista, com mais de dois mil óbitos, seguida da Huíla (1.600) e do Bié (mil).

No último ano, as autoridades sanitárias registaram, em média, mais de 19.300 casos de malária por dia, sendo que trinta e dois deles terminaram em óbito.

