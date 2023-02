O Ministério da Educação (MED) terá, este ano, quase 23 mil milhões de kwanzas para a aquisição de laboratórios, conforme a proposta do actual Orçamento Geral do Estado, consultada pelo Novo Jornal.

Estes valores surgem depois de, em 2021 e 2022, os OGE daqueles dois anos terem cabimentado, respectivamente, 300 milhões e 990 milhões Kz, para uma rubrica denominada "Estudos para Aquisição de Laboratórios".

Até ao fecho desta edição, o NJ tentou, sem sucesso, obter do MED uma explicação sobre como foram gastos os cerca de 1,3 mil milhões então destinados a estudos sobre laboratórios e quantos laboratórios serão adquiridos, onde serão adquiridos e em que províncias ou escolas as estruturas serão instaladas.

Para já, de acordo com a proposta do OGE 2023, a verba para a aquisição dos laboratórios é uma espécie de subponto de uma vasta rubrica, denominada "Desenvolvimento do Ensino Secundário Geral", com uma cabimentação de mais de 51,5 mil milhões Kz, onde está também incluída a construção e apetrechamento de nove escolas do ensino secundário em Malanje, Lundas Norte e Sul, Kuando-Kubango, Kwanza-Norte, Cunene, Moxico, Uíge e Zaire. Na mesma rubrica, está ainda reservada um montante para estudos e reabilitação da Escola do I e II ciclos no Lobito, em Benguela, e o Projecto "Escolas de Referência", lançado em 2021, no âmbito do Programa Nacional de Formação de Pessoal Docente e de Reforço do Sistema Nacional de Formação Profissional.

