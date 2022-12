Entre Janeiro e Novembro foram assinalados no País 58.765 crimes de natureza diversa, menos 1.178 comparativamente ao mesmo período de 2021. Já no que respeita aos acidentes, que resultaram num total de 2.643 mortos e 13.454 feridos, os números aumentaram este ano, tendo sido registados 11.827 desastres, mais 77 relativamente ao período anterior.

A informação foi avançada pelo ministro César Laborinho, à margem do Conselho Consultivo alargado do Ministério do Interior, que acrescentou no mesmo período foram detidas 40.211 pessoas, sendo os crimes mais frequentes os de homicídio voluntário, agressões sexuais, ofensas à integridade física, raptos, roubos e furtos.

O Conselho Consultivo alargado do Ministério do Interior (MININT), que decorreu entre 19 e 20 de Dezembro, em Luanda, foram apreciados diversos projectos de diplomas legais, com realce para o estatuto orgânico do MININT, bem como o relatório da situação de segurança pública, de Janeiro a Novembro de 2022.

César Laborinho destacou a necessidade da melhoria do nível de instrução dos efectivos a vários níveis, "não só do ponto de vista táctico e operacional, mas, também, do ponto de vista ético e cívico, no sentido de adoptarem uma conduta digna e exemplar no exercício das suas funções".