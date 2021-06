O general Apolinário José Pereira, ex- chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar, morreu na manhã deste domingo, em Luanda, tendo o óbito sido confirmado no Hospital Militar, para onde foi transportado depois de um problema de saúde súbito, confirmou ao Novo Jornal fonte hospitalar.

O oficial general tinha sido exonerado do cargo de chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar a 31 de Maio por decreto Presidencial.

O seu afastamento do cargo foi oficializado no mesmo dia em que foi igualmente exonerado o general Pedro Sebastião, do cargo de ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, tendo sido substituído pelo general Francisco Pereira Furtado.

Apolinário José Pereira foi, na ocasião, substituído pelo general João Pereira Massano para o cargo de Chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar

Fontes familiares, que também confirmaram o óbito ao Novo Jornal, avançaram que o oficial general tinha chegado a Luanda na passada quinta-feira depois de uma visita ao exterior.