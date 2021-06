O Presidente da República, João Lourenço, exonerou hoje Pedro Sebastião do cargo de ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, substituindo-o no cargo pelo general Francisco Pereira Furtado.

Também hoje, o Presidente da República exonerou os generais Apolinário José Pereira, do cargo de chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar, e João Pereira Massano, do cargo de director nacional de Preservação do Legado Histórico-Militar do Ministério da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria.

Exonerou ainda o tenente-general António Mateus Júnior de Carvalho, do cargo de secretário para os Assuntos de Defesa e Forças Armadas.

No comunicado da Casa Civil lê-se que o Chefe de Estado, apoiado na Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas Angolanas, e ouvido o Conselho de Segurança Nacional, nomeou o general João Pereira Massano para o cargo de Chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar.

Embora não sejam avançados os motivos que levaram ao afastamento de Pedro Sebastião e de Apolinário José Pereira, estas mudanças na Casa de Segurança do Presidente da República, estas alterações surgem depois de a PGR ter anunciado, na semana passada, a apreensão de vários milhões de dólares, euros e kwanzas guardados em caixas e malas, viaturas e residências, no âmbito de um processo crime em que estão envolvidos oficiais das Forças Armadas afectos à Casa de Segurança do Presidente da República suspeitos dos crime de peculato, retenção de moeda, associação criminosa, entre outros.