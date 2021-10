O crime aconteceu há mais de dez meses mas as investigações conduzidas pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), até agora, não surtiram efeito e continua por solucionar o caso que chocou a sociedade luandense.

Márcia dos Santos, que trabalhava na Movicel como chefe do Departamento de Finanças, foi esfaqueada na região do pescoço, no abdómen e na mão direita, e foi encontrada também com queimaduras no seio do lado esquerdo, segundo descreveu ao Novo Jornal fonte do SIC-Geral.

Esta mesma fonte assegurou ainda que o processo-crime nº 13836/2020 de homicídio qualificado encontra-se até agora com "autoria desconhecida porque o SIC-Luanda, contínua sem pistas sobre os seus autores".

"Apesar de ainda não existirem suspeitos não quer dizer que não estamos a trabalhar. O SIC não está de braços cruzados, temos bons indicadores, acredito que a qualquer momento iremos dar resposta a esse crime que deixou em choque a sociedade luandense", garantiu a fonte do SIC-Geral ao Novo Jornal.